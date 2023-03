Hines tätigt für seinen europäischen Value-Add-Fonds HEVF 3 das erste deutsche Investment am Rhein. Das stark in die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude am Sachsenring 91 wechselt den Besitzer. Das Bürogebäude war lange Zeit Standort von Generali Deutschland, die auch der Verkäufer des Komplexes ist.

Fotos: Marvin Hillebrand



