Hines erzielt Vollvermietung im Stadtquartier Südkreuz

Hines hat die Wohnflächen im Stadtquartier Südkreuz in Berlin-Schöneberg vollvermietet. Vermarktungsbeginn war im Frühjahr 2020 [wir berichteten]. Auf rund 18.420 m² Grundstücksfläche hat der Investor insgesamt 664 Wohneinheiten für rund 1.200 Menschen entwickelt, darunter 213 Mikroapartments für Studenten sowie 116 sozial geförderte Wohnungen.

.