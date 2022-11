Hines erwirbt Stuttgarter „Central One“ von Allianz

Der Hines Core-Plus-Fonds feiert sein Deutschland-Debut in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Der offenen Core-Plus-Fonds Hines European Property Partners (HEPP) erwirbt das „Central One“ im Stadtzentrum von der Allianz Lebensversicherungs-AG. Geplant ist laut Hines die Entwicklung eines Mischnutzungskonzept.

