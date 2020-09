Hines erweitert Capital Markets Team in Europa und im Nahen Osten

Hines verstärkt seine Kapazitäten im Capital Raising und der Investorenbetreuung in der gesamten EMEA-Region und hat mehrere leitende Positionen im Capital Markets Team für Europa und den Nahen Osten neu besetzt. James Morrow, Mohammed Fayad, Sebastian Wohlers und Michael Krause ergänzen nun als Managing Directors das Team um Michael Haas.

.

Seit dem 1. September leitet James Morrow von London aus das Capital Raising in Europa mit Ausnahme der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz). James Morrow wechselte vom globalen Vermögensverwalter DWS, wo er Teil der Global Client Group war und das Capital Raising für globale, nicht börsennotierte Immobilienprodukte von institutionellen Anlegern in EMEA – Deutschland ausgenommen – verantwortete.



James Morrow wird unter anderem mit Mohammed Fayad in Dubai zusammenarbeiten, welcher seit März das Capital Raising im Nahen Osten und Afrika leitet. Mohammed Fayad kommt vom Immobilien- und Private-Equity-Investmentunternehmen Safanad, wo er als Senior Executive Officer tätig war.



Mit Sitz in Frankfurt verantwortet Sebastian Wohlers seit Jahresanfang die Kapitalbeschaffung in der DACH-Region. Sebastian Wohlers betreute zuvor deutschsprachige Investoren für den globalen Investmentmanager Barings.



Michael Krause wechselte bereits 2019 in eine neu geschaffene Position und verantwortet seitdem von London aus die Servicebetreuung von Bestandsinvestoren in der gesamten EMEA-Region. In seinen 13 Jahren bei Hines war er zuletzt für das Management von mehreren Individualmandaten zuständig.



Mit den Neueinstellungen wächst das EMEA Capital Markets Team auf insgesamt neun Personen an. Geleitet wird die Gruppe von Michael Haas, der bereits seit 2008 Teil der Capital Markets Group ist. Der Ausbau des Capital Markets Teams folgt auf ein Rekordjahr, in dem Hines nach eigenen Angaben mehr als 2,35 Milliarden Euro Eigenkapital von europäischen institutionellen Investoren aggregieren konnte – so viel wie noch nie seit dem Markteintritt in Europa im Jahr 1991.



Rekordjahr für Fundraising und Erweiterung des Produktportfolios

2019 konnte Hines nach Unternehmensangaben zufolge Eigenkapitalzusagen von über 2,35 Milliarden Euro für Immobilienfonds und -individualmandate von europäischen Kunden einwerben. Im vierten Quartal lancierte das Immobilienunternehmen unter anderem erfolgreich den HEVF 2, der zweite Fonds in der Hines European Value Fonds Serie. Seit dem ersten Closing im Dezember 2019 wurden mehr als 710 Millionen Euro eingesammelt und weiteres Eigenkapital vorbehaltlich abschließender Prüfung bereits zugesagt. Der Hines Pan-European Core Fund (HECF) hat in den vergangenen 18 Monaten mehr als 850 Millionen Euro eingeworben.



Das EMEA Capital Markets Team wird sowohl für die europäischen Fonds Kapital einwerben als auch für die expandierende Produktpallette von Hines, zu der unter anderem offene Strategien für die USA und Asien sowie eine geschlossene opportunistische Strategie für die USA gehören werden.



„Obwohl die Kapitalmarktaktivitäten seit dem Ausbruch von Covid-19 insbesondere im Vergleich zum letzten Jahr deutlich zurückgegangen sind, bleiben wir zuversichtlich, dass eine Erholung stattfinden wird. Das gilt insbesondere für unsere Strategien in Europa, den USA und Asien. Unsere gewachsene Kapitalmarktexpertise in EMEA wird uns dabei helfen. Ich freue mich sehr, dass wir erfahrene Führungskräfte gewinnen konnten. Mit einer Präsenz im Nahen Osten und einer Position speziell für die Betreuung unserer Bestandskunden werden wir unsere Kunden noch umfassender erreichen und betreuen können“, kommentiert Michael Haas, Senior Managing Director und Leiter Capital Markets EMEA bei Hines.