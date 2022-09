Hines legt am Südkreuz nach. Der Investment Manager hat in einem Joint Venture mit fünf deutschen Versorgungswerken zwei weitere Grundstücke mit 20.000 m² in Schöneberg erworben, auf denen eine Bebauung mit insgesamt 60.000 m² BGF möglich ist. Die Grundstücke befinden sich in direkter Nachbarschaft zum bereits fertiggestellten und vollvermieteten Stadtquartier

Fotos: Hines



[…]