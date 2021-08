Hilton wird neuer Betreiber des Crowne Plaza Heidelberg

Das bisherige, seit Juli 2020 geschlossene „Crowne Plaza Heidelberg City Centre“ bekommt einen neuen Betreiber. Hilton einen Franchisevertrag zur Eröffnung des Hilton Heidelberg, einem Hotel der gehobenen Klasse im Zentrum der Universitätsstadt, unterzeichnet. Die Immobilie, die sich 2017 im Portfolio von Invesco Real Estate befindet [Invesco erwirbt Hotelportfolio für 530 Millionen Euro von Apollo], wird einer umfassenden Renovierung unterzogen, bevor es im Sommer 2022 Gäste begrüßen kann.

