Hilton Garden Inn Munich Messe in Feldkirchen übergeben

Die CV Real Estate AG hat jetzt, nach rund zweijähriger Bauzeit, ein Hotelprojekt mit 166 Zimmern auf insgesamt vier Etagen an den künftigen Nutzer, das Hilton Garden Inn Munich Messe, übergeben. Das Hotel am Otto-Lilienthal-Ring 32 in Feldkirchen bei München ist ab sofort in Betrieb – die Immobilie wurde bereits im Vorfeld von der CV Projektentwicklung an den Endinvestor, ein namhaftes Family-Office, veräußert.

.

Christian Vogrincic, CEO der CV Real Estate AG: „Als nutzungsklassenübergreifender Projektentwickler kennen wir die besonderen Bedürfnisse einzelner Assetklassen, blicken aber auch über den Tellerrand hinaus und profitieren vom ganzheitlichen Know-how als Generalist. Dass wir dieses spannende Hotelprojekt mit bester Anbindung zur Messe München in nur zweijähriger Bauzeit und damit voll im Zeitplan fertigstellen und an den Nutzer übergeben konnten, zeigt, wie leistungsfähig wir sind – gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten.“



2017 hatte die CV Real Estate AG das rund 6.300 qm große Grundstück am Otto-Lilienthal-Ring 32 in Feldkirchen bei München – mit direkter Anbindung an die A 94 – erworben und 2018 bereits mit den Bauarbeiten für das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 32 Millionen Euro begonnen. Anatol Obolensky, COO und Vorstand der CV Real Estate AG: „Die Nutzungsklasse Hotel ist und bleibt eine äußerst wichtige Säule im Immobilienmarkt, daran werden auch temporäre Marktbedingungen mittel- und langfristig nichts ändern, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Deshalb steht die Übergabe dieser Immobilie an Hilton Garden Inn gerade zum aktuellen Zeitpunkt quasi sinnbildlich für das Vertrauen, das die Assetklasse Hotels zu Recht genießt.“



Die Planungen für das Hotel, das jetzt frisch eröffnet wurde, stammen von Oliv Architekten. Das Hotel, zu dem ein Parkhaus mit 170 Stellplätzen und 13 weitere Parkplätze vor dem Hotel gehören, wird künftig das Hotelangebot für Geschäftsreisende im Münchner Osten ergänzen, insbesondere aufgrund seiner hervorragenden Anbindung an die Messestadt. Der Betreiber Tristar hat einen 20-jährigen Pachtvertrag für die Hotelimmobilie unterzeichnet.