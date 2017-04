Hillwood erreicht Vermietungsquote von 50% in Weiterstadt

CentrA5lPark – Weiterstadt

Hillwood hat eine Fläche von 12.094 m² in Weiterstadt nahe Frankfurt vermietet. Die Firma hat einen langfristigen Mietvertrag mit der Hennig Group, ein Zulieferer und Hersteller von Autoteilen und ähnlichen Produkten, abgeschlossen. Die Logistikanlage „CentrA5lPark – Weiterstadt“ ist eine 38.176 m² große Logistikimmobilie der Klasse A und liegt etwa 15 Minuten vom Frankfurter Flughafen entfernt. Mit der jüngsten Anmietung ist der Logistikpark zu 50 Prozent vermietet. Die Immobilie sicherte sich im vergangenen Herbst CBRE Global Investors, die die Immobilie aber erst bei Vollvermietung übernehmen [CBRE GI kauft Logistikprojekte in Düsseldorf und Weiterstadt]. Das Gebäude besteht aus vier einzelnen Einheiten mit flexiblen Grundrissen und bietet direkten Zugang zur Autobahn A5. Der Deal wurde von der Baumüller & Co. AG vermittelt.

.