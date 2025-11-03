Hillwood schnappt sich polnisches Doppelpack von Deka für rund 100 Mio.

Deka Immobilien hat zwei vollvermietete Logistikobjekte mit rund 153.000 m² in Tychy und Bierun an den US-amerikanischen Investor Hillwood verkauft. Der rund 100 Millionen Euro schwere Deal markiert den Abschluss einer rund zehnjährigen Haltedauer des Fonds WestInvest InterSelect.

.

Beide Objekte liegen in einem der wichtigsten Logistik-Hotspots Polens: der Region Kattowitz. Hier kreuzen sich die Autobahn A4, die von Dresden über Breslau nach Krakau führt, und die Schnellstraße 1, die eine direkte Verbindung in Richtung Warschau beziehungsweise Lodz sowie in die Tschechische Republik und die Slowakei ermöglicht.



Der Logistikpark Tychy wurde von 2006 bis 2013 errichtet und ist vollständig an mehrere Nutzer vermietet. Das Objekt umfasst 97.000 m² vermietbare Fläche mit einem Büroanteil von fast 9.000 m² sowie 818 Parkplätzen. Der Logistikpark Bierun mit Baujahr 2014 wurde 2017 und 2019 um zwei Gebäude erweitert. Seitdem summiert sich die vermietbare Fläche auf rund 56.000 m², davon rund 3.500 m² Bürofläche sowie 406 Parkplätze. Die Immobilie ist komplett vom Autoteilehändler AutoPartner belegt.



Nach rund zehn Jahren Haltedauer nutzt das Fondsmanagement des WestInvest InterSelect die aktuell günstige Marktphase, um sich im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements von den beiden Objekten zu trennen. Im laufenden Jahr hat der Fonds bereits jeweils eine Logistikimmobilie in der Schweiz und in Italien angekauft.



Hillwood wurde bei der Transaktion von Colliers und Clifford Chance beratend begleitet.