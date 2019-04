Hillwood benennt André Wolters zum Senior Vice President und Market Leader Germany

Hillwood baut seine Präsenz in Europa weiter aus und benennt André Wolters zum Senior Vice President und Market Leader Germany. Damit stärkt das Unternehmen aus Texas seine Erwerbs- und Entwicklungstätigkeiten für gewerbliche Immobilien auf dem europäischen Markt.

.

"Ich bin sicher, dass Hillwood unter seiner Führung in den entscheidenden westeuropäischen Märkten wie Deutschland weiter wachsen wird,“ sagt Tal Hicks, Präsident von Hillwood Investment Properties.



Wolters kommt von Segro zu Hillwood, wo er als Head of Logistics Development für die Geschäfts- und Projektentwicklung großformatiger Logistikbauten in Deutschland und Österreich zuständig war. Davor war er Head of Portfolio Management bei Metro Properties.



Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und bringt umfassende, interdisziplinäre Kenntnisse aller Phasen des Immobilienzyklus‘ ein. So war Wolters für Investitionen und die Verwaltung europäischer Immobilien im Einzelhandel, Büro-, Logistik- und Hotelsektor verantwortlich.