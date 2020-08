Hilden: Sharp zieht in den Itterpark

Die Sharp Business Systems Deutschland GmbH wird ihren Standort in Hilden verlegen und mietet rund 1.200 m² Büro- und Lagerfläche im Itterpark 5. Zurzeit hat der Elektronikkonzern seinen Sitz noch im Hildener Westring. Die neuen Räumlichkeiten vermittelte das Düsseldorfer Office Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate. Ausschlaggebend für diese Anmietung war die perfekte Kombination von Büro- und Lagerfläche sowie die Möglichkeit der Unterbringung eines Produkt-Showrooms, um das umfassende Sortiment an 360°-Bürolösungen stilvoll präsentieren zu können. Der Umzug ist im November 2020 geplant. Die Sirius Facilities GmbH ist der Asset und Property Manager des Gewerbeparks. Eigentümerin ist seit April eine Objektgesellschaft, die an der die Sirius-Gruppe beteiligt ist [Sirius sichert sich Itterpark bei Düsseldorf für 58,9 Mio. Euro].

