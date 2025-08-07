HIH Vita Invest wächst: Viertes Objekt im Portfolio

HIH Invest Real Estate hat für ihren offenen Spezialfonds „HIH Vita Invest“ das moderne Gesundheitszentrum „Löbtauer 66“ in Dresden-Friedrichstadt erworben. Das Gesundheitszentrum wurde von der Kadur GmbH und der Vollack BauInvest GmbH gebaut und in 2024 fertiggestellt. Er bietet rund 5.700 m² Mietfläche und ist zu 90 % an medizinische und therapeutische Einrichtungen vermietet. Die Core-Immobilie erfüllt den KfW-40-Energieeffizienzstandard und stärkt die ESG-Strategie des Fonds.

