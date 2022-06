HIH vermietet über 1.700 m² im Wiener HBF1

Die HIH Invest Real Estate hat in Wien über 1.700 m² der 2017 erbauten Multi-Tenant-Büroimmobilie „HBF1“ an der Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 13 in Wien vermietet. Das siebengeschossige Bürohaus am neuen Hauptbahnhof hat eine Gesamtmietfläche von 4.200 m² und nun vollvermietet. Es befindet sich in einem Individualfonds der HIH Invest Real Estate.

.

Die Nationale Anti-Doping-Agentur Austria GmbH mietet langfristig etwa 650 m² im Objekt. Die unabhängige Einrichtung ist mit der umfassenden Anti-Doping-Arbeit befasst. Teile dieser Fläche werden von den Vereinen 100% Sport sowie Play Fair Code genutzt. Das Maklerunternehmen EHL war vermittelnd tätig.



„Es bedarf gemeinsamer Anstrengungen, um den österreichischen Sport fair und gerecht zu gestalten. Es freut mich daher, dass es mit dem Zusammenzug der Organisationen NADA Austria, 100% Sport und Play Fair Code gelungen ist, die österreichische Expertise im Bereich Sport Integrity unter dem Standortnamen IRIS, Institutionen für Respekt und Integrität im Sport, an einem Ort zu vereinen", erläutert NADA Austria Geschäftsführer Mag. Michael Cepic.



Der Reiseveranstalter Falktours AT GmbH hat im Gebäude seine Bestandsflächen erweitert und weitere 320 m² angemietet. Außerdem hat sich der Verkäufer und Projektentwickler der Immobilie, die Rhomberg Bau GmbH, mit seiner Wiener Niederlassung im Objekt um rund 750 m² Bürofläche auf insgesamt etwa 1.800 m² vergrößert und ist somit Ankermieter im HBF1. Die Gastronomiefläche im Erdgeschoss mit 850 m² wird von Vapiano betrieben.



Jana Wetzel, Real Estate Manager der HIH Invest Real Estate Austria, kommentiert die Neuvermietungen. “Die Lage am neuen Hauptbahnhof in Wien konnte sich auch in der Corona-Pandemie als Top-Bürostandort behaupten. Dies zeigen auch die Flächenerweiterungen der Bestandsmieter. Generell zeigt sich der Immobilien- und Vermietungsmarkt der österreichischen Hauptstadt in sehr guten Lagen von der Krise recht unbeeindruckt.“