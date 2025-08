HIH vermietet Elbspeicher in Hamburg vollständig

Die HIH Invest Real Estate meldet die Vollvermietung des historischen Elbspeichers in Hamburg-Altona. Nach Neubelegung der Einzelhandels- und Büroflächen ist das Objekt mit rund 12.000 m² nun vollständig vermietet.

.

Das Mixed-Use-Gebäude wurde im Januar 2024 für ein Individualmandat eines institutionellen Investors erworben. Der im Jahr 1873 erbaute und 2001 revitalisierte Elbspeicher umfasst 12.065 m² Mietfläche auf neun Oberetagen und einem Untergeschoss sowie 32 Tiefgaragen- und 22 Außenstellplätze. Hauptmieter ist das Ginn Hotel Hamburg Elbspeicher. Zu den weiteren Nutzungen zählen Büro- und Gastronomieflächen.



Die im Erdgeschoss freigewordenen Einzelhandelsflächen konnten an das Ginn Hotel Hamburg Elbspeicher vermietet werden, das den etwa 1.400 m² großen Raum für seine Rezeption und zusätzliche Long-Stay-Appartements nutzen wird. Die Flächen im 6. Obergeschoss mit ca. 1.300 m² wurden nach Auszug des Mieters renoviert und gestaged, wodurch zügig eine Nachvermietung an die Reneo Group, ein PropTech mit über 100 Mitarbeitenden, erreicht werden konnte. Somit ist das Objekt wieder vollvermietet.



„Durch Gespräche mit den Mietern und den bisher erfolgten Maßnahmen konnten die durchschnittlichen Mietvertragsrestlaufzeiten von 13 auf über 16 Jahre verlängert und der Mietpreis gesteigert werden. Für die ursprüngliche Einzelhandelsfläche konnten wir mit dem Hotel eine passgenaue Lösung für die zukünftige Nutzung erarbeiten“, erklärt Julian Laghai, Head of Letting Management Hamburg der HIH Real Estate.



Der Elbspeicher ist ein hanseatisches Wahrzeichen aus der Gründerzeit im Herzen Hamburgs. Er befindet sich in exponierter Lage im Stadtteil Altona, direkt an der Elbe und in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Fischmarkt. Der Standort profitiert von einer gut ausgebauten Infrastruktur sowie der Nähe zur Innenstadt und zur HafenCity.