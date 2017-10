HIH vermietet 2.640 m² im „Pegasus Business Center“ Unterschleißheim

Die HIH Real Estate GmbH (HIH) hat in dem Objekt in der Gutenbergstraße 5 in Unterschleißheim 2.640 m² Bürofläche an ein global tätiges System- und Softwarehaus neu vermietet. Die insgesamt rund 9.800 m² umfassende Büroimmobilie ist nun voll vermietet.Das Vermietungsbüro (München) der HIH war für den Eigentümer City Business Opportunities S.à.r.l. für die Steuerung der Anmietung verantwortlich. Das Maklerhaus Ellwanger & Geiger Real Estate GmbH war vermittelnd tätig.

