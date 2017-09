HIH vermietet 2.300 m² in der Hamburger HafenCity

Die HIH Real Estate GmbH (HIH) hat in dem Büroobjekt am Brooktorkai 20 in der Hamburger HafenCity rund 2.300 m² Büroflächen neu vermietet. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) hat 1.070 m² angemietet, weitere 923 m² werden von der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) genutzt. Zudem konnte die Münchener Hypothekenbank eG für ca. 290 m² als neuer Mieter gewonnen werden.

Die insgesamt rund 15.000 m² umfassenden Büroflächen der Immobilie sind nun zu 100 Prozent vermietet. Das Bürogebäude Brooktorkai 20 wurde nach Plänen von Störmer Murphy and Partners realisiert. Es ist Teil eines Neubauensembles, das auch den Hauptsitz des Germanischen Lloyd umfasst. Es gehört zum Bestand eines offenen Spezial-AIF der Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH.



Vermittelnd tätig waren die Maklerhäuser HIT Hamburger Immobilien Team GmbH Chartered Surveyors (BImA), Völckers & Cie. (HHLA) sowie CBRE (Münchener Hypothekenbank). Das Vermietungsbüro (Hamburg) der HIH war im Auftrag des Eigentümers für die Steuerung der Anmietung verantwortlich.