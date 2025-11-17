HIH vermietet 1.000 m² in Lehrte an Action

HIH Invest Real Estate hat rund 1.000 m² Retailfläche im Fachmarktzentrum Zuckerpassage 6–37 im niedersächsischen Lehrte bei Hannover an Action vermietet. Der Non-Food-Discounter eröffnet am 29. November 2025. Mit verlängerten Mietverträgen von Edeka und Expert bleibt das Zentrum, das 2018 von Hih Invest für einen Investmentfonds erworben wurde, langfristig vollvermietet.

.

Das Fachmarktzentrum wurde 2004 erbaut und verfügt über mehr als 20 Ladengeschäfte sowie ein Fitness-Studio auf einer Gesamtmietfläche von etwa 14.500 m². Den Kunden stehen 450 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Zu den weiteren Mietern zählen diverse Filialisten und verschiedene lokale Mieter.



„Mit der Neuansiedlung von Action stärken wir langfristig die Angebotsvielfalt der Zuckerpassage. Die zentrale Lage im Lehrter Stadtzentrum, die sehr gute Verkehrsanbindung und der abwechslungsreiche Mietermix sorgen für eine hohe Kundenfrequenz und machen den Standort zu einem etablierten Anlaufpunkt für die Nahversorgung in Lehrte. Wir arbeiten eng mit unseren Mietern zusammen, um die Attraktivität weiter zu steigern und die Aufenthaltsqualität zu optimieren – etwa durch gemeinsame Aktionen, Serviceangebote und eine ansprechende Aufenthaltsgestaltung. Zusätzlich haben wir eine Website eingerichtet: Neben einem schnellen Überblick über die Shops erhalten Kundinnen und Kunden dort Informationen zu anstehenden Aktionen und Events“, sagte Milan-Kristoffer Otte.

