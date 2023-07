HIH vermietet 1.000 m² im Frankfurter Mywest

Die HIH Invest Real Estate hat für das Bürohaus Mywest in der Franklinstraße 50 in der Frankfurter City West einen neuen Mieter gewonnen. Mit dem Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw) ist für die 980 m² große Erdgeschossfläche ein langfristiger Mietvertrag geschlossen worden.

