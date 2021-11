HIH verkauft MAN-Portfolio in Polen

Die HIH Invest Real Estate hat für einen Fonds eines deutschen Versorgungswerks und einer gemeinnützigen Stiftung zwei Truck-Service-Stationen in Polen veräußert. Käufer ist ein Immobilienfonds der 2015 gegründeten tschechischen Investmentgesellschaft Investika. Der Übergang des Portfolios ist für Januar 2022 geplant.

.

Das MAN-Portfolio umfasst zwei 2010 erbaute Objekte mit jeweils knapp 4000 m² Mietfläche. Die beiden LKW-Werkstätten in Danzig und in Breslau sind jeweils vollständig und bis 2032 an MAN Truck & Bus Polska vermietet. Sie sind Teil eines Portfolios aus MAN-Bus- und LKW-Servicepoints in Polen, Tschechien, Dänemark, Großbritannien und Deutschland, die 2010 fertiggestellt worden sind.



„Polen ist ein nachgefragter Logistikstandort. Von der entsprechenden Nachfrage profitierte indirekt auch das Service-Portfolio. Trotz der spezifischen Nutzung konnten wir die Objekte planmäßig nach knapp zehn Jahren Haltedauer mit einem zufriedenstellenden Verkaufspreis und einer guten Gesamtrendite veräußern“, sagt Matthias Brodeßer, Head of Transaction Management International bei der HIH Invest.



„Bei den Interessenten konnten wir besonders mit der langen Restlaufzeit der Mietverträge und guter Mieterbonität punkten“, hebt Nico Göckeritz hervor, Senior Transaction Manager International bei der HIH Invest und zuständig für den polnischen Markt.



Den Verkäufer hat rechtlich und steuerlich die Kanzlei Greenberg Traurig beraten. Die technische Beratung lag beim Multitechnikdienstleister Spie. Als Makler fungierte Cushman & Wakefield.