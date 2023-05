HIH verkauft Bochumer Kortumhaus an Wohninvest

Die HIH Invest Real Estate hat ein Büro- und Geschäftshaus in der Fußgängerzone von Bochum an die Wohninvest Holding aus dem Bestand eines geschlossenen Spezialfonds verkauft. Das Objekt in der Kortumstraße 72 verfügt über eine Mietfläche von 17.511 m² auf sechs Obergeschossen.

Das prägnante Geschäftshaus wurde 1921 als Warenhaus errichtet. Das Gebäude wurde im zweiten Weltkrieg stark beschädigt und anschließend wieder instandgesetzt. Es folgten Umbauten, Sanierungen und Modernisierungen, zuletzt 2018. „Das Kortumhaus ist eines der architektonisch bedeutendsten historischen Warenhäuser. Die denkmalgerechten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden mehrfach mit Preisen gewürdigt, unter anderem mit dem Bundespreis für Denkmalschutz und Erhalt historischer Bausubstanz 2003. Wir freuen uns, dass wir das Objekt nun mit einer guten jährlichen Gesamtperformance über die Haltedauer veräußern konnten“, erklärt Jens Nagelsmeier, Head of Transaction Management Retail & Healthcare bei der HIH Invest. „Das Kortumhaus ist ein ganz besonderes Objekt mitten im Herzen von Bochum. Die Geschichte des Hauses ist beeindruckend und wir freuen uns sehr, dass wir das Geschäftshaus von der HIH Invest Real Estate erwerben konnten,“ kommentiert Dominik Sikler, Geschäftsführer der Wohninvest Unternehmensgruppe, die Transaktion.



Das Objekt befindet sich auf einem 4.482 m² großen Grundstück mitten im Stadtzentrum von Bochum. Eine U-Bahn-Haltestelle und ein direkt angeschlossenes städtisches Parkhaus binden das Kortumhaus sehr gut an. Der Hauptbahnhof liegt acht Gehminuten entfernt.



Im Auftrag der HIH Invest vermittelte CBRE die Immobilie.