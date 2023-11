HIH und Nürnberger Verlag unterzeichnet Mietvertrag über 4.800 m²

HIH Invest hat einen neuen Mieter für das Gebäude Cube in der Kressengartenstraße 4 in Nürnberg gewonnen: Der Verlag Nürnberger Presse Druckhaus bezieht dort im Herbst 2024 langfristig über 4.800 m² Bürofläche.

.

Das 2011 errichtete Bürogebäude Cube gehört zu einem von der HIH Invest gemanagten Immobilien-Individualfonds. Es verfügt über knapp 7.400 m² Gesamtfläche, die sich flexibel aufteilen lassen. Der Mittelteil des U-förmigen Objekts besteht aus sechs Obergeschossen, die seitlichen Flügel aus vier. Der Verlag Nürnberger Presse Druckhaus mietet den zweiten bis fünften Stock, die Kantine im Erdgeschoss und die neu geschaffenen Dachterrassen. Parkplätze stehen am Objekt und im Parkhaus zur Verfügung. Die Telekom hat als vorheriger Alleinmieter das Gebäude bereits leergezogen.



„Das Cube ist sehr gefragt und ideal für Unternehmen, die eine zentrale Lage, eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und den Naherholungscharakter schätzen. Der Standort bietet einen großen Mehrwert für Unternehmen und deren Mitarbeitende“, sagt Carina Orthen, Niederlassungsleiterin Vermietung München bei der HIH Real Estate. „Wir freuen uns, dass wir den Wunsch des Verlags Nürnberger Presse Druckhaus nach einer neuen Firmenzentrale mit einer modernen, mitarbeiterfreundlichen Arbeitswelt dank eines offenen Austauschs und einer bedarfsorientierten Beratung erfüllen können.“



Als Makler fungierte his ImmoService aus Nürnberg.