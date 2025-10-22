HIH und Land BW verlängern Mietvertrag über 5.200 m² für Polizei Stuttgart

Gute Nachrichten für Bad Cannstatt: Die Polizei Stuttgart bleibt am Löwentorbogen. Das Land Baden-Württemberg hat mit HIH Invest den Mietvertrag für 5.200 m² im Löwentorbogen 9a verlängert. In dem Bürogebäude sind die Verkehrspolizeiinspektion und weitere Dienststellen untergebracht. Zudem wird auch die Stadt Stuttgart in das benachbarte Objekt ziehen. Der Vertrag wurde bereits Anfang 2025 unterzeichnet [wir berichteten].

Das Büroobjekt im Stadtteil Bad Cannstatt wurde im Jahr 2002 errichtet und bietet insgesamt rund 9.500 m² Bürofläche, verteilt auf zwei Gebäudeteile – Löwentorbogen 9a und 9b. In den beiden zusätzlichen Untergeschossen befinden sich Archiv- und Lagerflächen sowie eine Tiefgarage mit 45 Stellplätzen. Im Außenbereich stehen weitere 13 Stellplätze zur Verfügung.



„Die Verlängerung des Mietvertrags mit dem Land Baden-Württemberg verdeutlicht, wie wichtig langfristige und vertrauensvolle Beziehungen für einen nachhaltigen Vermietungserfolg sind“, sagt Ken Kuhnke, Leiter Großmieterbetreuung der HIH Real Estate. „Dank unserer engen Zusammenarbeit und dem regelmäßigen persönlichen Kontakt mit dem Mieter konnten wir den Mietvertrag frühzeitig verlängern.“



Das Büroobjekt gehört zu einem von HIH Invest aufgelegten Spezialfonds, der seit 2014 in Büroimmobilien an deutschen A- und B-Standorten investiert. Das Gebäude liegt im Bereich des Pragsattels, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt zwischen Löwentorstraße und Pragstraße. Über mehrere U-Bahn-Linien sowie die Haltestellen Pragsattel und Löwentor ist der Hauptbahnhof in rund zehn Minuten erreichbar. Mit dem Auto beträgt die Fahrzeit zum Hauptbahnhof über die B14 etwa zehn Minuten, zum Flughafen rund 30 Minuten.



„Wir können mit der Polizei Stuttgart einen starken öffentlichen Bestandsmieter langfristig am Löwentorbogen halten“, sagt Markus Leuchte, Head of Office Letting Frankfurt der HIH Real Estate. „Der Standort eignet sich durch seine zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung besonders für Behörden und Unternehmen mit Publikumsverkehr. Im benachbarten Löwentorbogen 11 hat die Stadt Stuttgart Anfang 2025 Flächen angemietet [wir berichteten], was die Attraktivität des Standorts zusätzlich unterstreicht.“