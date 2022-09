In der ehemaligen Unitymedia-Zentrale an der Aachener Straße startet im Oktober der Schulbetrieb. Die HIH Real Estate hat den ersten Bauabschnitt fertiggestellt und an die Stadt übergeben. Ab 1. September mietet die Stadt die rund 19.000 m² für das neue Gymnasium für 30 Jahre. Der Schulbetrieb startet zunächst für

Fotos: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln / Thilo Schmülgen



[…]