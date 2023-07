HIH steigert Multi-Manager-Business auf über 10 Mrd. Euro

HIH Invest steigert das Volumen im Bereich Multi-Manager-Business im zweiten Quartal erneut. Der Assetmanager hat Mandaten mit einem Gesamtvolumen von ca. vier Milliarden Euro als Neukunden hinzugewonnen, wodurch das Geschäftsfeld auf über 10 Milliarden Euro anwächst.

.

„Institutionelle Investoren stehen am Ende der Niedrigzinsphase vor der Aufgabe, ihre Anlagen in Immobilien und anderen Alternatives wetterfest zu machen. Im Mittelpunkt steht dabei die Stabilität der Portfolien. Dieses Bedürfnis können wir mit unserem Multi Manager Business bedienen. Wir können beispielsweise Auf- und Abwertungseffekte in den Portfolien ausbalancieren oder stille Reserven gezielt schaffen bzw. auflösen. Mit Dachfondslösungen sind Investoren zudem in der Lage, die Höhe und den Zeitpunkt der Ausschüttungen passgenau festzulegen und damit Ergebnisse zu steuern. Nach wie vor gilt, dass die institutionellen Investoren mit Hilfe der Dachfonds, Masterfonds und Bündelungslösungen den Verwaltungsaufwand für ihre Immobilien- und Infrastrukturanlagen sowie anderen Alternatives verringern und die immer umfangreicher werdenden Reportingpflichten auslagern wollen“, erklärt Alexander Eggert, Geschäftsführer der HIH Invest, die hohe Nachfrage.