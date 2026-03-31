HIH startet Schulumbau auf Hanomag-Areal in Hannover

Auf dem Hanomag-Areal in Hannover-Linden treibt HIH Projektentwicklung die Umnutzung eines Bürostandorts zur Schule voran. Bis 2027 entsteht hier eine Integrierte Gesamtschule mit Platz für bis zu 800 Schülerinnen und Schüler. Die Stadt Hannover nutzt den Standort als Interimslösung während laufender Schulsanierungen – und bündelt bereits Verwaltungsfunktionen vor Ort.

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Die HIH Projektentwicklung startete im November 2025 mit dem Umbau zweier Gebäude auf dem Hanomag-Areal in der Göttinger Straße 14, 22 und 23 in Hannover-Linden zu einer Integrierten Gesamtschule (IGS). Das Projekt wird für einen institutionellen Investor realisiert. In dem ehemaligen Callcenter der Telekom sind nach Erteilung der Baugenehmigung im November 2025 bereits erste vorbereitende Abrissarbeiten angelaufen. Ziel ist es, den Umbau der Schule mit ca. 10.700 m² zum Schuljahresbeginn im Sommer 2027 fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen.



Das dazugehörige Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 2013 mit ca. 5.600 m² dient inzwischen als moderner Verwaltungsstandort, an dem die Stadt Hannover zu Beginn dieses Jahres ihren gesamten Fachbereich Schule unter einem Dach zusammengelegt hat.



Die künftige IGS ist vierzügig konzipiert und bietet Platz für 700 bis 800 Schülerinnen und Schüler. Sie wird als Interimsschule genutzt: Während bestehende Schulgebäude in der Landeshauptstadt saniert werden, dient der Standort für mehrere Jahre als Ausweichquartier. Die Stadt Hannover hat die beiden Gebäude auf dem Hanomag-Areal langfristig angemietet.



„Mit dem Bau setzen wir ein Projekt um, das dringend benötigte Schulkapazitäten in Hannover schafft“, sagt Frank Kindermann, Managing Director bei HIH Projektentwicklung. „Die Umnutzung von Bestandsgebäuden zu Schulflächen erfordert eine enge Abstimmung mit allen Beteiligten und ist in der Planung und Umsetzung sehr anspruchsvoll. Der Umbau des ehemaligen Bürogebäudes in ein Schulgebäude ist damit ein Paradebeispiel dafür, was gutes Bauprojekt- und Asset Management in der Praxis leisten kann.“



Die Baumaßnahmen umfassen neben der Anpassung der Grundrisse an schulische Anforderungen auch den kompletten Umbau des bestehenden Parkplatzes in einen attraktiven Schulhof.



Als Generalunternehmer fungiert LIST BiB, eine Tochter der LIST Bau Bielefeld. Die TGA-Fachplanung verantwortet die Team Kaufmann GmbH. Das verantwortliche Architekturbüro ist architekten sks in Hannover.



Dieses Projekt ist die zweite Transformation eines Büroobjekts in eine Schule, die die HIH Projektentwicklung realisiert. Als Mitgründer der „Initiative Bildungsimmobilie“ wird das Team um Jens Fieber und Frank Kindermann sein Engagement in diesem Bereich weiter ausbauen und auch künftig tragfähige Handlungsalternativen für herausfordernde Bestandsobjekte entwickeln – mit Blick auf die Anforderungen institutioneller Investoren.