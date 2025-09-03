HIH sichert Standort: Castorama verlängert Mietvertrag in Nordfrankreich

Langfristige Stabilität für einen Top-Standort: Die französische Baumarkt- und Heimwerkerkette Castorama bleibt Mieter einer 18.200 m² großen HIH-Immobilie in Saint-Maximin, rund 60 Kilometer nördlich von Paris.

.

Das Objekt in Saint-Maximin bietet 18.206 m² Mietfläche sowie 500 Stellplätze und gilt als einer der umsatzstärksten Einzelhandelsstandorte in Nordfrankreich. Castorama ist seit 2012 alleiniger Nutzer der Immobilie, die 2010 von HIH für einen deutschen Individualfonds erworben wurde.



„Die Vertragsverlängerung bestätigt unsere langjährige Partnerschaft mit Castorama sowie die hohe Standortqualität“, sagt Malte Wallschläger, Head of Asset Management International bei HIH Real Estate. Das Umfeld im Gewerbegebiet „Les Longères des Haies“ in Saint-Maximin ist geprägt von zahlreichen Fachmärkten und dem Einkaufszentrum „Park Avenue“, was die Kundenfrequenz zusätzlich stärkt.



Der Standort profitiert von seiner Lage im Ballungsraum Creil Sud Oise mit über 90.000 Einwohnern sowie von der guten Verkehrsanbindung über die D1016 an das Pariser Autobahnnetz. Zudem erfüllt das Objekt aktuelle französische Umwelt- und Energiestandards, darunter die Vorgaben des Tertiär-Dekrets und die CRREM-Konformität.