HIH erzielt Flächenumsatz von rund 60.000 m²

Bei weiterhin hohen Vermietungsständen im betreuten Portfolio hat das Vermietungsmanagement der HIH Real Estate in den ersten sieben Monaten 2019 insgesamt 103 Mietverträge im Büro-Segment geschlossen. Darunter waren 77 Neuverträge und 26 Prolongationen. Der Flächenumsatz beläuft sich auf insgesamt rund 60.000 m². Ein Drittel der Verträge wurde für Auftraggeber außerhalb der HIH-Gruppe realisiert. Die aktuellen Verhandlungsstände lassen erneut ein Gesamtergebnis im sechsstelligen Bereich erwarten.

