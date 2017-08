HIH Real Estate nutzt künstliche Intelligenz für das digitale Immobilienmanagement

Die HIH Real Estate hat erfolgreich eine weitere Etappe der Digitalisierung ihrer Immobilienbestände begonnen und plant ab Oktober dieses Jahres einen „intelligenten“ bzw. lernfähigen Bestandsdatenraum zu verwenden. Dieser Schritt erfolgt im Anschluss an eine mehrmonatige Prototypenphase, in welcher Software und Datenstrukturen vom Asset und Property Management intensiv getestet wurden. Gemeinsam mit dem Datenraumanbieter und -auswerter Evana AG aus Frankfurt wird die HIH in Zukunft die automatisierte Ablage aller bisher analogen Objektdaten und Transaktionsdokumente während des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie durchführen. Auch allen Kunden der HIH Property Management werden diese Leistungen angeboten. Die eingespeisten Informationen sind für alle autorisierten Mitarbeiter, Kunden und Partner über Webapplikationen jederzeit aktuell und vollständig verfügbar.

„Ziel ist es, die Daten für den gesamten, als Drittmandate verwalteten oder eigenen Immobilienbestand der HIH mit mehr als 300 Objekten in den nächsten drei bis fünf Jahren in das System zu übertragen und auswertbar zu machen“, sagt Erik Marienfeldt, Geschäftsführer der HIH Real Estate.



Künstliche Intelligenz im Einsatz

Der Prozess vollzieht sich in verschiedenen Etappen. Die Dokumente der ersten Objekte wurden bereits gescannt und in die Software übernommen. „Zu Beginn müssen wir natürlich noch viel Vorarbeit leisten, um das System intelligent zu machen. Hier wird aktuell noch viel manuell bearbeitet und die auszuwertenden Datenfelder markiert“, sagt Thomas Junkersfeld, Geschäftsführer der HIH Property Management. Mit dem Hinzufügen weiterer Dokumente lernt das System jedoch dazu, sodass dieser Prozess vom „Intelligent Data Room“ zunehmend selbständig übernommen wird. Im weiteren Verlauf können die Inhalte und relevanten Informationen der Dokumente mithilfe von künstlicher Intelligenz ausgelesen und als Datensätze zur Verfügung gestellt werden. Diese Datensätze können für Analysen, Auswertungen, Steuerung und zum Auslösen von digitalen Prozessen eingesetzt werden.



„Die ortsunabhängige Verfügbarkeit der systematisierten Daten allein rechtfertigt bereits die Digitalisierung der Immobiliendokumentation. Es sind aber insbesondere die vielen neuen Möglichkeiten der zeitnahen Datenanalyse, die das System zu einem echten Quantensprung machen“, erläutert Florian Schnieder, Leiter Strategisches Datenmanagement der HIH Real Estate.



Durch die Zentralisierung der Daten und Dezentralisierung des Zugriffs werden Synergieeffekte geschaffen und Arbeitsprozesse vereinfacht. Da die Daten unter Berücksichtigung der deutschen Datenrichtlinie in einer Cloud gespeichert werden, können sie von allen autorisierten Beteiligten von überall abgerufen werden.



Der „Intelligent Data Room“ ermöglicht es Unternehmen erstmals, aus den verarbeiteten Dokumenten einen vollständigen Datenraum automatisch und in jeder Struktur zu erstellen. Durch das Zusammenführen von Daten und Dokumenten in ein einheitliches System bietet Evana maximale Effizienz und Transparenz.