HIH modernisiert KÃ¶lner BÃ¼ro mit Domblick

Die HIH Projektentwicklung repositioniert ein BÃ¼rogebÃ¤ude in der KÃ¶lner Innenstadt. Nach Abschluss der Arbeiten entstehen rund 6.600 mÂ² moderne, flexibel nutzbare BÃ¼roflÃ¤chen mit Domblick. Der Erhalt der GebÃ¤udestruktur reduziert COâ‚‚-Emissionen und den Einsatz grauer Energie deutlich.

Die HIH Projektentwicklung wurde von einem institutionellen Investor mit dem Refurbishment und der Repositionierung eines BÃ¼robestandsgebÃ¤udes in der ZeughausstraÃŸe in der KÃ¶lner Innenstadt beauftragt. Mit dem Projekt entsteht ein Multi-Tenant-Objekt in zentraler Innenstadtlage der Domstadt.



Die Entwicklung umfasst die Transformation leerstehender BÃ¼roflÃ¤chen in moderne, reprÃ¤sentative und flexibel teilbare Arbeitswelten. ErgÃ¤nzt wird dies durch die umfassende Aufwertung des Erdgeschosses und der ErschlieÃŸungsbereiche. Mit der geplanten Aufstockung wird das GebÃ¤ude nach Abschluss der Repositionierung auf eine vermietbare FlÃ¤che von insgesamt rund 6.600 mÂ² erweitert. BegrÃ¼nte InnenhÃ¶fe, zusÃ¤tzliche Balkone und eine groÃŸzÃ¼gige Dachterrasse mit Blick auf den KÃ¶lner Dom erhÃ¶hen die AufenthaltsqualitÃ¤t fÃ¼r die Nutzerinnen und Nutzer. Die Fertigstellung ist fÃ¼r das letzte Quartal 2028 vorgesehen.



â€žDas Refurbishment folgt einem ganzheitlichen ESG-Ansatz. Der Erhalt der GebÃ¤udestruktur senkt den Einsatz grauer Energie und trÃ¤gt maÃŸgeblich zur COâ‚‚-Reduktion bei. Ein umfassendes Energiekonzept mit markanter Fassade, innovativer LÃ¼ftungs- und KÃ¼hltechnik, wÃ¤rmegedÃ¤mmten DÃ¤chern und modernen Fenstern sorgt fÃ¼r maximale Energieeffizienz. Damit entsteht ein GebÃ¤ude, das hÃ¶chste Anforderungen an Nachhaltigkeit, Effizienz und ZukunftsfÃ¤higkeit erfÃ¼lltâ€œ, sagte Jens Fieber, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der HIH Projektentwicklung.



Mit der Entwicklung in der ZeughausstraÃŸe fÃ¼hrt die HIH Projektentwicklung die im vergangenen Jahr eingeleitete strategische Neuausrichtung konsequent fort und unterstreicht ihren Fokus auf eine nachhaltige Transformation des Immobilienbestandes sowie den gezielten Ausbau des wachsenden DrittgeschÃ¤fts.