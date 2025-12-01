HIH meldet am Hamburger „Georgsplatz“ Vollvermietung

Die HIH Invest Real Estate hat zwei neue Mieter für das Büro- und Geschäftshaus Georgsplatz in der Hamburger Innenstadt gewonnen.

Die Unzer Group GmbH, ein Zahlungsdienstleister für den Online- und stationären Handel, mietet eine Büroeinheit im ersten Obergeschoss mit 1.095 m², zuzüglich 54 m² Lagerfläche. Aktuell wird diese Einheit individuell ausgebaut und im Frühjahr 2026 bezogen. Bereits bezugsfertig übergeben wurde eine kleinere Einheit mit 103 m² im achten Obergeschoss und einer Dachterrasse von 61 m². Mieter dieser Fläche ist das IT-Unternehmen EOP GmbH.



Damit ist das Gebäude am Georgsplatz 1, Ecke Kurze Mühren 13 mit insgesamt rund 7.000 m² Mietfläche vollständig vermietet. Das Büro- und Geschäftshaus wurde 1984 erbaut. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hamburger Hauptbahnhof, die Einkaufsstraßen Spitaler- und Mönckebergstraße sowie die Binnenalster.



„Der Standort besticht, neben seiner guten Anbindung an das ÖPNV-Netz, durch seine Nähe zu zahlreichen Geschäften und Restaurants“, sagt Julian Laghai, Head of Letting Management Hamburg bei der HIH Real Estate. „Besonders von den oberen Stockwerken und von der Dachterrasse aus haben die Mieter einen besonderen Ausblick auf die Alster. Wir freuen uns sehr über die nun erreichte Vollvermietung des Objekts. Insbesondere darüber, dass wir mit den neuen Mietern den Mietermix abrunden.“