HIH kooperiert mit EnBW für Schnellladelösungen

Die HIH Invest Real Estate stattet strategisch die Parkplätze von Fachmarkt- und Nahversorgungszentren mit E-Schnellladelösungen aus. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit dem Energieunternehmen EnBW Energie Baden-Württemberg AG, das in Deutschland das größte Schnellladenetz für E-Autos betreibt.

Die ersten Projektrealisierungen erfolgen für den „European Core Property Fund No. 1“ und den offenen Spezialfonds „Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“. Von den über 30 Objekten in den Fonds wurden nach einer Machbarkeits- und Potenzialanalyse 17 mit hoher Priorität belegt, die bevorzugt an E-Ladekapazitäten angebunden werden sollen.



Das erste Projekt in der Umsetzung ist der Parkplatz eines Fachmarktzentrums in Empelde südwestlich von Hannover. Aktuell laufen bereits vorbereitende Maßnahmen wie die Erstellung der Plattformen für die Ladestationen sowie die Vorinstallation der Elektronik. Installiert werden hier Schnellladesäulen mit bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung, die mit der Inbetriebnahme auch über das Roaming-Angebot der EnBW nutzbar sein werden. Die Schnellladepunkte sollen im ersten Quartal 2024 in Betrieb gehen.



Fünf weitere Standorte stehen derzeit zur finalen Prüfung und Unterzeichnung. Die Umsetzungsanalyse der Parkplätze der übrigen elf priorisierten Objekte aus den Fonds erfolgt sukzessive, wobei die Inbetriebnahme weitestgehend 2024 erfolgen soll. Perspektivisch folgen noch weitere Objekte aus den Fonds der HIH Invest im Retailbereich.



„Die Ausstattung der Objekte mit E-Schnellladelösungen trägt als ein weiterer Baustein zu einer stärkeren Mieterbindung bei und steigert den Nutzen für unsere Mieter und deren Kunden. Dies führt zu höherer Attraktivität der einzelhandels- und lebensmittelfokussierten Fondsobjekte und unterstützt damit den langfristigen Anlagehorizont des Fonds sowie die Fondszielrendite von durchschnittlich rund fünf Prozent Ausschüttung pro Jahr“, ergänzt Thomas Christ, Senior Fund Manager bei der HIH Invest.