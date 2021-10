HIH kauft Quartiersentwicklung von BPD in Osnabrück

Für seinen neu aufgelegten Wohn-Spezialfonds für institutionelle Investoren kauft HIH Invest eine Projektentwicklung mit 241 Wohneinheiten in Osnabrück von der BPD Bouwfonds Immobilienentwicklung. Der Erwerb der Immobilien erfolgte als Asset Deal im Rahmen eines Forward Fundings. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.