Die MSH Rechtsanwälte GbR wird im Laufe des dritten Quartals 2023 rund 400 m² Bürofläche in der Berliner Allee in Düsseldorf beziehen und mit diesem Schritt ihre Räumlichkeiten in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens erweitern. Die neuen Räume befinden sich in einem zentral gelegenen Bürogebäude, das über sieben Stockwerke verfügt und insgesamt

[…]