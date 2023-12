HIH Invest verkauft Magdeburger Autohaus an Getec Gruppe

HIH Invest trennt sich von einem Büro- und Geschäftshaus im Magdeburger Stadtteil Sudenburg. Das unter anderem für ein Autohaus und Büroflächen genutzte Gebäude gehörte zu einem vom Unternehmen gemanagten Immobilien-Sondervermögen. Neuer Eigentümer ist die Getec Immobilien GmbH.

