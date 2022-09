HIH Invest verkauft Kölner Olivandenhof an Momeni

Die HIH Invest Real Estate hat den Olivandenhof in Köln nach rund 10 Jahren Haltedauer [wir berichteten] an die Momeni Gruppe veräußert. „Bei der Momeni Gruppe wissen wir diese Landmarkimmobilie in Bestlage in guten Händen“, kommentiert Jens Nagelsmeier, Head of Transaction Management Retail & Healthcare.

