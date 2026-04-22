HIH Invest verkauft â€žCanalejasâ€œ in Madrid

Mitten im Zentrum von Madrid wechselt eine prominente Immobilie den EigentÃ¼mer: HIH Invest verÃ¤uÃŸert das GebÃ¤ude â€žCanalejasâ€œ an spanische Privatinvestoren. Das vollstÃ¤ndig an Banco Santander vermietete Objekt liegt in unmittelbarer NÃ¤he zur Puerta del Sol und zÃ¤hlt zu den Top-Adressen der Hauptstadt. Der Verkauf erfolgt im Zuge einer institutionellen Fondsstrategie kurz vor Laufzeitende.

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