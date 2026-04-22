1.013 mÂ² vermietet
HIH Invest verkauft â€žCanalejasâ€œ in Madrid
Mitten im Zentrum von Madrid wechselt eine prominente Immobilie den EigentÃ¼mer: HIH Invest verÃ¤uÃŸert das GebÃ¤ude â€žCanalejasâ€œ an spanische Privatinvestoren. Das vollstÃ¤ndig an Banco Santander vermietete Objekt liegt in unmittelbarer NÃ¤he zur Puerta del Sol und zÃ¤hlt zu den Top-Adressen der Hauptstadt. Der Verkauf erfolgt im Zuge einer institutionellen Fondsstrategie kurz vor Laufzeitende.
Umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem historischen GebÃ¤ude aus dem Jahr 1902 wurden 2020 abgeschlossen. Die HIH Invest erwarb das GebÃ¤ude seinerzeit im Rahmen eines Forward-Deals fÃ¼r einen ihrer institutionellen Immobilienfonds.
â€žWir hatten die Immobilie ursprÃ¼nglich als Teil des umfassenderen Sanierungsvorhabens in Canalejas erworben, das maÃŸgeblich zur Wiederbelebung der Umgebung beigetragen hat. Da sich der Fonds dem Ende seiner Laufzeit nÃ¤hert, ermÃ¶glicht dieser Verkauf unseren Investoren, durch einen zeitlich gut abgestimmten und strategisch durchgefÃ¼hrten Exit eine hervorragende Rendite zu erzielen. Gleichzeitig profitiert der neue EigentÃ¼mer von der hohen AttraktivitÃ¤t der Immobilie, der erstklassigen Lage und der Sicherheit eines langfristigen Mietvertrags mit einem erstklassigen Mieterâ€œ, sagt Matthias Brodesser, Head of Transaction Office International der HIH Invest.
â€žDie Transaktion unterstreicht die anhaltend starke Nachfrage nach hochwertigen Einzelhandels- und BÃ¼roimmobilien in zentralen Lagen Madridsâ€œ, sagt Sebastian Pende, Transaktionsmanager. â€žDer spanische Immobilienmarkt bleibt robust, insbesondere im Prime-Segment, angetrieben von einer soliden Nachfrage seitens Mieter und Investoren bei gleichzeitig begrenztem Angebot.â€œ
Die Immobilie befindet sich in der NÃ¤he der Puerta del Sol, dem geografischen, wirtschaftlichen und Einzelhandelszentrum Madrids. Der Standort zÃ¤hlt zu den absoluten Top-Adressen der spanischen Hauptstadt und bietet eine hervorragende Anbindung, hohe Sichtbarkeit und ein prestigetrÃ¤chtiges Umfeld. Die unmittelbare Umgebung ist geprÃ¤gt von historischer Architektur und dient als etabliertes Finanz- und Verwaltungszentrum.
Die HIH Invest wurde von CBRE beraten, das als exklusiver Verkaufsmakler fungierte und die technische sowie umweltbezogene Due-Diligence-PrÃ¼fung des VerkÃ¤ufers durchfÃ¼hrte. Andersen beriet in allen rechtlichen Fragen, wÃ¤hrend KPMG Steuerberatungsleistungen erbrachte.