Fertiggestellte Brownfield-Entwicklung
HIH Invest sichert sich MSK Pharma-Standort von Panattoni
HIH Invest hat die neu errichtete Logistikimmobilie MSK Bensheim II für ein Individualmandat übernommen. Der von Panattoni entwickelte Neubau auf einem 28.700 m² großen Brownfield am Berliner Ring bietet 13.010 m² Mietfläche und ist langfristig an das Pharma-Unternehmen vermietet, die den Neubau im September übernommen hat [wir berichteten].
Die Logistikimmobilie MSK Bensheim II am Berliner Ring 9 ist vollständig und langfristig an den Pharma-Full-Service-Dienstleister vermietet. Die MSK Pharma Group betreibt in Bensheim zwei Standorte und hat seinen Hauptsitz im benachbarten Heppenheim. Die Immobilie am Berliner Ring 9 - MSK Bensheim II - entstand im Rahmen eines Forward Fundings, das HIH Invest bereits 2023 für das Individualmandat eines institutionellen Investors strukturiert hatte. Der vollständig eigenkapitalfinanzierte Ankauf stärkt das Logistikportfolio im wirtschaftsstarken Rhein-Neckar-Raum. Das erste MSK-Pharma Objekt „MSK Bensheim I“ liegt auf dem benachbarten Grundstück „Berliner Ring 7“ und befindet sich bereits seit Fertigstellung in 2023 im Portfolio des von UBS Real Estate verwalteten Fonds UBS Euroinvest Immobilien [wir berichteten].
„Das Objekt Berliner Ring 9 wurde für die Bedürfnisse von MSK Pharma Group entwickelt, das Unternehmen ist fest in Bensheim verwurzelt. Dennoch ist die Halle mit ihrem klassischen Flächenlayout und ausreichenden Andienungsmöglichkeiten sehr gut drittverwendungsfähig. Durch die Teilungsmöglichkeit in zwei Hallenbereiche ist zudem eine Multi-Tenant-Nutzung realisierbar“, sagt Maximilian Tappert, Head of Transaction Management Logistics bei der HIH Invest.
Von der Gesamtmietfläche entfallen 11.286 m² auf Logistik-, 1.347 m² auf Büro- und 377 m² auf Mezzanine-Fläche. Ergänzt wird das Objekt durch 45 Kfz-Stellplätze, teils vorgerüstet für Elektroladestationen. Die Halle folgt einem Green-Building-Ansatz mit Wärmepumpe, verbesserter Dämmung, PV-Vorrüstung und teilbegrünter Dachfläche. Eine DGNB-Gold-Zertifizierung ist vorgesehen.
Der Standort verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung mit direktem Zugang zu den Autobahnen 5 und 67 sowie den Bundesstraßen 47 und 460. Der Flughafen Frankfurt am Main ist in rund 30 Minuten erreichbar, ebenso Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Darmstadt. Eine nahe Bushaltestelle und der Regionalbahnhof sichern den Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Die Rhein-Neckar-Region zählt zu den wirtschaftsstärksten Standorten Deutschlands.
Die rechtliche und steuerliche Ankaufsprüfung übernahm Ashurst, die technische und ESG Due Diligence führte Stane Consulting durch.