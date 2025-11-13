HIH Invest sichert sich MSK Pharma-Standort von Panattoni

HIH Invest hat die neu errichtete Logistikimmobilie MSK Bensheim II für ein Individualmandat übernommen. Der von Panattoni entwickelte Neubau auf einem 28.700 m² großen Brownfield am Berliner Ring bietet 13.010 m² Mietfläche und ist langfristig an das Pharma-Unternehmen vermietet, die den Neubau im September übernommen hat [wir berichteten].

