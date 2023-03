Die HIH Invest Real Estate investiert für ihren HIH Deutschland+ Core Logistik Invest am Flughafen Leipzig/Halle. Die 10.419 m² große Light-Industrial-Immobilie liegt in Kabelsketal, im Logistik-Zentrum zwischen Leipzig und Halle an der Saale. Verkäufer der in 2019 errichteten Immobilie ist die Malcolm 22 Immobilien GmbH.

Fotos: Colliers



