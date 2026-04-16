HIH Invest kauft vollvermieteten Multiflex Gewerbepark in Weiterstadt

HIH Invest baut ihr Logistikportfolio im Rhein-Main-Gebiet weiter aus und erwirbt im Auftrag eines Individualmandats eines institutionellen Investors den modernen „Multiflex Gewerbepark“ in Weiterstadt. Das von MB Park Deutschland und Isarkies Wohn- und Gewerbegrund in 2025 fertiggestellte Objekt ist langfristig an MOL Logistics Deutschland vermietet [wir berichteten]. Mit nachhaltiger Bauweise und flexiblen Flächen adressiert die Immobilie die Anforderungen moderner Logistiknutzer in der Rhein-Main-Region.

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„Mit dem Ankauf sichern wir unseren Investoren ein hochwertiges Asset in einer der stärksten Logistikregionen Deutschlands“, erklärt Maximilian Tappert, Head of Transaction Management Logistics bei der HIH Invest. „Die Immobilie erfüllt bereits heute zentrale Nachhaltigkeitsanforderungen und bietet dank ihres flexiblen Layouts ein hohes Nachnutzungspotenzial.“



Die Immobilie in der Dammstraße 14a im Stadtteil Gräfenhausen wurde im Herbst 2025 fertiggestellt und bietet insgesamt 8.630 m² Mietfläche. Davon entfallen 7.586 m² auf Logistik- und Lagerfläche, 529 m² auf Büroflächen und 512 m² auf Allgemein- und Sozialflächen. Zudem verfügt die Immobilie über 69 Pkw-Stellplätze, von denen acht mit Elektroladesäulen ausgestattet sind. Der weltweit aktive Kontraktlogistiker, MOL Logistics Deutschland GmbH, hatte für den neuen Multiflex Gewerbepark Ende 2024 einen langfristigen Green-Lease-Vertrag unterzeichnet [wir berichteten].



Für die CO2-neutral betriebene Immobilie wird eine Zertifizierung nach DGNB-Gold-Standard angestrebt. Sie verfügt über eine integrierte Luft-Wärmepumpe, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie an der Fassade, Begrünung auf Teilflächen des Daches, Ladestationen für E-Autos, LED-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern und Erholungsbereiche für die Angestellten.



Die Rhein-Main-Region ist eine der wichtigsten Logistikregionen Deutschlands. Der Standort Weiterstadt ist sehr gut an das deutsche Autobahnnetz angeschlossen. Die Auffahrt zur A5 ist wenige Autominuten entfernt. Der Flughafen Frankfurt am Main und das Zentrum von Darmstadt sind innerhalb von 20 Minuten zu erreichen.



Die rechtliche und steuerliche Ankaufsprüfung hat Baker Tilly übernommen, die technische und ESG Due Diligence wurde von JT Solutions durchgeführt.