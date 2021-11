HIH Invest kauft Nahversorgungszentrum Deli in Duisburg

Nach dem Kauf des gemischt genutzten Nahversorgungszentrum im ostwestfälischen Espelkamp im Oktober [wir berichteten] erwirbt die HIH Invest Real Estate Objekt Nr. 18 für den offenen Spezial-AIF „Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“. Dabei handelt es sich um das Fachmarktzentrum „Deli“ in Duisburg.

