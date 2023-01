Die HIH Invest Real Estate GmbH hat eine 6.193 m² große Lager- und Produktionshalle in der Bordeaux-Straße 3 in Bremen erworben. Verkäufer ist die KBK Immobilien UG & Co. KG, eine Verwaltungsgesellschaft der Emotion Warenhandels GmbH, die das Gebäude für zwölf Jahre plus Verlängerungsoption gemietet hat. Der Ankauf erfolgte per

[…]