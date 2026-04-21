Objekt für Insti-Fonds
HIH Invest erwirbt Wiener Büro- und Geschäftshaus von Thalhof
Die HIH Invest hat das Büro- und Geschäftshaus in der Aspernbrückengasse 2 im 2. Wiener Gemeindebezirk für den Fonds eines institutionellen Investors erworben. Die Verkäuferin, eine Gesellschaft von Thalhof Immobilien, hat bereits umfassende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt.
Die siebengeschossige Liegenschaft wurde 1993 errichtet und ist vollvermietet. Sie umfasst rund 7.170 m² Mietfläche. Davon entfallen 6.500 m² auf moderne Büroflächen, 450 m² auf Gastronomie, 120 m² auf Einzelhandel und 100 m² auf Lagerflächen. Zudem stehen den Mietern 61 Tiefgaragenstellplätze für Pkw und überdachte Fahrradstellplätze im Untergeschoss zur Verfügung.
Die Verkäuferin, eine Gesellschaft von Thalhof Immobilien, hat bereits umfassende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt. Neben der Modernisierung der Fassade und der Kernsanierung der Tiefgarage wurde das Objekt nach DGNB-Gold zertifiziert und die EU-Taxonomiekonformität bestätigt. Mit diesen Maßnahmen wurde die Nachhaltigkeit des Gebäudes deutlich gestärkt. Das Foyer bzw. der Eingangsbereich des Objekts werden modernisiert, zudem ist eine teilweise Begrünung der Fassade und des Dachs geplant. Die Wärmeversorgung erfolgt bereits über einen Fernwärmeanschluss und die Beleuchtung wurde vollständig auf energieeffiziente LED-Technologie umgestellt. Mit den Mietern sollen sukzessive Green-Lease-Vereinbarungen geschlossen werden.
„Mit dem Ankauf in zentraler Wiener Lage sichern wir für unseren Investor ein qualitativ hochwertiges Core-Asset mit Entwicklungsperspektive und adressieren gleichzeitig unsere Strategie für den österreichischen Markt“, sagt Felix Meyen, Geschäftsführer der HIH Invest. „Die Kombination aus exzellenter Mikrolage, flexibler Flächenstruktur und moderatem Mietniveau schafft eine nachhaltige Ertragsbasis und eröffnet zusätzliche Wertsteigerungspotenziale.“
Das Büro- und Geschäftsgebäude liegt nur wenige Gehminuten vom Wiener Stadtzentrum entfernt und profitiert von einer hohen Standortattraktivität für Büro- und Geschäftsnutzungen. Die vorhandene Gebäudestruktur ermöglicht eine flexible Flächenkonfiguration und erfüllt damit die Anforderungen moderner Nutzer. Durch die geplanten Maßnahmen zur Flächenoptimierung und den Umbau des Eingangsbereichs wird das Objekt gezielt weiterentwickelt.
„Wien zählt zu den stabilsten Büroimmobilienmärkten Europas und bietet nicht nur aufgrund des moderaten Mietniveaus zukünftiges Mietsteigerungspotenzial in zentralen Lagen. Hohe wirtschaftliche Resilienz, internationale Unternehmenspräsenzen und eine konstant starke Nachfrage nach modernen Büroflächen in zentralen Lagen machen den Standort besonders attraktiv für institutionelle Investoren. Insbesondere das Gebiet um die Aspernbrückengasse und die Praterstraße hat sich in den vergangenen Jahren besonders dynamisch entwickelt“, erläutert Sebastian Pende, Niederlassungsleiter Wien der HIH Invest.
Die rechtliche Ankaufsprüfung hat Dorda Rechtsanwälte übernommen, die technische und ESG Due Diligence Alpha & Partners Consulting. Die steuerliche Due Diligence wurde von TPA Steuerberatung durchgeführt. EHL Investment Consulting hat im Zuge der Commercial Due Diligence beraten. Schönherr Rechtsanwälte war für die rechtliche Beratung der Verkäuferin zuständig. Die Transaktion wurde von der Zoechling RE begleitet.