HIH Invest erwirbt Wiener Büro- und Geschäftshaus von Thalhof

Die HIH Invest hat das Büro- und Geschäftshaus in der Aspernbrückengasse 2 im 2. Wiener Gemeindebezirk für den Fonds eines institutionellen Investors erworben. Die Verkäuferin, eine Gesellschaft von Thalhof Immobilien, hat bereits umfassende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt.

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