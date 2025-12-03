HIH Invest erwirbt Logistikzentrum von Lufthansa Technik Aero in Alzey

Die HIH Invest hat das neue Logistikzentrum der Lufthansa Technik Aero im rheinland-pfälzischen Alzey von der Timbra Group für den Immobilien-Spezialfonds HIH Deutschland+ Core Logistik Invest erworben. Es war das erste fertiggestellte Gebäude im Industriegebiet (IG) Ost und wurde planmäßig im Februar an den Mieter übergeben, der durch den Neubau seine Prozesse in der Region optimiert. Das neue Gebäude wird unter anderem als Lagerfläche für Flugzeugtriebwerke und Triebwerkersatzteile dienen.

