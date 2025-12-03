Core+ Logistikfonds
HIH Invest erwirbt Logistikzentrum von Lufthansa Technik Aero in Alzey
Die HIH Invest hat das neue Logistikzentrum der Lufthansa Technik Aero im rheinland-pfälzischen Alzey von der Timbra Group für den Immobilien-Spezialfonds HIH Deutschland+ Core Logistik Invest erworben. Es war das erste fertiggestellte Gebäude im Industriegebiet (IG) Ost und wurde planmäßig im Februar an den Mieter übergeben, der durch den Neubau seine Prozesse in der Region optimiert. Das neue Gebäude wird unter anderem als Lagerfläche für Flugzeugtriebwerke und Triebwerkersatzteile dienen.
„Mit dem Ankauf der Logistikimmobilie in Alzey können wir unseren Fonds weiter diversifizieren. Die strategisch günstige Lage, die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen und die gute Drittverwendungsfähigkeit machen die Immobilien zu einem idealen Asset für unseren Fonds“, erläutert Andreas Strey, Co-Head of Fund Management und Head of Logistics bei der HIH Invest. „Wir haben zudem einen Mieter mit hoher Standorttreue, der langfristig für einen stabilen Cashflow sorgt.“
Die Immobilie auf dem rund 22.000 m² Grundstück in der Otto-Lilienthal-Straße 15 wurde im Februar 2025 fertiggestellt und umfasst eine Gesamtmietfläche von 10.164 m², davon entfallen 9.287 m² auf Logistikfläche, 777 m² auf Bürofläche und 100 m² auf Gefahrenstofflagerfläche. Hauptmieter ist die Lufthansa Technik Aero Alzey, die die Flächen in 2024 langfristig angemietet hatte, die Fläche planmäßig im Februar übernahm und im Sommer schließlich in den Betrieb ging.
„Mit der Erweiterung des Standortes der Lufthansa Technik Aero Alzey haben wir einen Beitrag zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region geleistet“, sagt Martin Gerkhardt, Prokurist der Timbra Group. „Es freut uns, HIH Invest als erfahrenen Partner gewonnen zu haben, der den Lebenszyklus der Immobilie langfristig begleitet.“
Das Objekt wurde nach den Kriterien des DGNB-Gold-Standards errichtet und verfügt über eine Wärmepumpe und Industriefußbodenheizung, eine Photovoltaik-Anlage, Elektro-Ladestationen und eine Dachbegrünung. Die hohe Flächenqualität mit einer lichten Höhe von 12,0 Metern und einer Traglast von 5,0 Tonnen/m², das flexible Flächenlayout und die hohen Nachhaltigkeitsstandards gewährleisten eine hohe Drittverwendungsfähigkeit.
Die Logistikimmobilie befindet sich in der Erweiterung des Alzeyer Industriegebiets Ost, dessen Erschließung seitens der Stadt im September feierlich abgeschlossen wurde. Innerhalb von zwei Jahren wurden auf einer Fläche von rund 78 Hektar neue Straßen, eine Brücke, komplette Versorgungssysteme sowie ökologische Maßnahmen umgesetzt. Insgesamt wurde im Zuge der Maßnahme eine Fläche von rund 100 Hektar überplant. Mit dem Abschluss der Erschließungsmaßnahmen durch die Erschließungsgesellschaft Alzey mbH (EGA), zu deren Gesellschaftern auch die Timbra Holding gehört, sind namhafte Unternehmensansiedlungen wie Lilly Deutschland [wir berichteten], TST Logistik und Erweiterungen bestehender Betriebe wie Lufthansa Technik Aero Alzey (LTAA) ermöglich worden. Die Kleinstadt liegt strategisch günstig im Großraum Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz, Worms, Kaiserslautern, sowie Mannheim und Heidelberg. Über die nur wenige Autominuten entfernte Auffahrt zur A61 ist der Standort gut an das deutsche Autobahnnetz angebunden. Der etwa 60 Kilometer entfernte Flughafen Frankfurt ist in rund einer Stunde mit dem Auto zu erreichen.
„Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit und hohen Grundstückspreise in Frankfurt am Main sind zunehmend verkehrsgünstig gelegene Umlandgemeinden in den Fokus von Logistikentwicklern geraten“, sagt Maximilian Tappert, Head of Transaction Management Logistics bei der HIH Invest. „Alzey hat sich als Industrie- und Logistikstandort in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Weitere geplante Ansiedlungen, wie die des international tätigen Pharmaunternehmens Eli Lilly, werden zu einer zusätzlichen Aufwertung des Standortes führen.“
Mit dem neuesten Ankauf wächst das Immobilienvermögen des HIH Deutschland+ Core Logistik Invest auf neun Objekte mit einem Volumen von rund 140 Mio. Euro. Zuletzt hatte der Fonds den Coreport Pfaffenhofen von Intaurus erworben [wir berichteten]. Das angestrebte Zielvolumen des gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung regulierten Fonds beträgt 300 Millionen Euro, die Mindestzeichnungssumme fünf Millionen Euro. Der Investmentfokus liegt auf modernen Core-Logistikimmobilien mit sehr guter Drittverwendungsfähigkeit und hohen ESG-Standards. Zielgruppe des Fonds sind institutionelle Investoren und Kreditinstitute. Hauptinvestmentstandort ist Deutschland, während rund 30 Prozent des Fondskapitals in Nachbarländern (Niederlande, Frankreich, Österreich) investiert werden.
Die rechtliche und steuerliche Due Diligence erfolgte durch Baker Tilly (Frankfurt am Main), die technische und ESG-Due Diligence durch Stane (Frankfurt am Main). Die Transaktion wurde durch CBRE vermittelt.