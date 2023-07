HIH Invest erwirbt Kita in Leipzig für Zukunfstfonds

Die HIH Invest Real Estate baut das Portfolio ihrer 2020 aufgelegten offenen Spezialfonds „HIH Zukunft Invest“ mit den Ankauf der Kita „Claras Kinder“ in Leipzig weiter aus. Die zweigeschossige Immobilie bietet auf 1.638 m² Mietfläche Raum für 165 Kinder, davon 48 im Krippen- und 117 im Kindergartenbereich. Zusätzlich werden am Nachmittag Hortplätze für Schulkinder bis zehn Jahre angeboten. Der Außenbereich umfasst ca. 1.800 m² auf einem 3.134 m² großen Grundstück.

