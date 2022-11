HIH Invest erweitert institutionelles Kundengeschäft

Die HIH Invest Real Estate baut ihr institutionelles Kundengeschäft weiterhin aus. Personell verstärken Jan von Graffen und Daniel Gutschka als neue Directors seit Oktober den Bereich Capital Management, der für die Kundenbetreuung von Sparkassen, Regionalbanken, Versicherungen, Versorgungswerken und Pensionskassen zuständig ist.

.

Jan von Graffen (46) wechselt von der BF.capital GmbH, einer Tochtergesellschaft der BF.direkt AG. Bei dem Investmentmanager für Real-Estate-Debt-Produkte fungierte er als Geschäftsführer. Davor leitete der MBA und Certified International Investment Analyst den Zentralbereich Renten/Cash bei der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., wo er für das Fixed-Income-Portfolio der Versicherungskonzerngesellschaften zuständig war.



Daniel Gutschka (47) war zuvor Generalbevollmächtigter der Eulenburg Invest GmbH in Hamburg. Dort verantwortete er das Geschäft mit institutionellen Investoren aus Deutschland und Österreich in den Anlageklassen Immobilien und Erneuerbare Energien/Infrastruktur. Frühere berufliche Stationen waren unter anderem die First Private Investment Management KAG mbH sowie verschiedene Banken in Frankfurt und Hannover, für die er in leitenden Institutional-Sales-Funktionen tätig gewesen ist.



„Mit Daniel Gutschka und Jan von Graffen gewinnen wir zwei erfahrene und ausgewiesene Experten für die Betreuung von institutionellen Investoren. Mit ihrem großen Netzwerk werden wir unser Kundengeschäft noch weiter ausbauen können“, sagt Carsten Demmler, der als Geschäftsführer der HIH Invest den Bereich Capital Management verantwortet. „Allein in den vergangenen fünf Jahren ist unser Investorenportfolio stark gewachsen – auf mittlerweile 260 institutionelle Investoren. Wir nutzen das laufende Feedback aus den Kundengesprächen, um Anregungen für neue, attraktive Investmentopportunitäten aufzunehmen und die Diversifikation der Produktpalette voranzutreiben. So haben wir unser Produktangebot in diesem Jahr um die Assetklassen Erneuerbare Energien und Real Estate Debt erweitert.“