HIH Invest baut MMB massiv aus

Die HIH Invest Real Estate hat ihren Geschäftsbereich Multi Manager Business (MMB) mit seinen Dachfonds, Masterfonds und Bündelungslösungen massiv ausgebaut.

.

Das zehnköpfige Team unter der Leitung von Katharina Hopp konnte die Assets under Management im Geschäftsjahr 2022 um 1,2 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro steigern. Auch 2023 hält der Wachstumstrend an: Im ersten Quartal sind die Assets under Management weiter gestiegen auf mittlerweile 6,2 Milliarden Euro. Zudem laufen Verhandlungen für weitere neue Mandate. Insgesamt wurden inzwischen über 70 externe Asset Manager und sechs unterschiedliche Verwahrstellen angebunden.



„Wir sehen eine verstärkte Nachfrage nach Dachfonds- und Bündelungslösungen, denn damit können unsere Kunden schwierige Situationen besser auffangen und ihre Bilanzen, z. B. durch den gezielten Abbau von stillen Reserven, individuell steuern. Darüber hinaus ermöglichen Dachfondslösungen dem Investor eine effiziente Ausschüttungspolitik; die Höhe und der Zeitpunkt der Ausschüttung können individuell festgelegt werden. Wir richten gemeinsam mit den Kunden die Strategien neu aus und schichten Portfolien um. So können etwa in Masterfonds Risikopotenziale einzelner Fonds von den überschüssigen Risikodeckungsmassen anderer Fonds aufgefangen werden. Die enge Zusammenarbeit mit unserem hausinternen Research ist dafür essenziell und hilft uns, schnell auf Entwicklungen am Markt zu reagieren. Als Dachfondsmanager haben wir einen genauen Blick darauf, wie die einzelnen Zielfondsmanager in der aktuellen Marktphase agieren, beispielsweise im Hinblick auf die Höhe und den Zeitpunkt bei Kapitalabrufen. Je nach Bedarf unterstützen wir unsere Investoren mit unserem Know-how“, erklärt Katharina Hopp, Head of Multi Manager Business der HIH Invest.



Bei fünf der neuen MMB-Mandate hat das Team Infrastruktur-Zielfonds unterschiedlicher Anbieter gebündelt. „Hierbei spiegelt sich die wachsende Bedeutung der Assetklasse Infrastruktur für institutionelle Anleger wider. Seit einiger Zeit registrieren wir eine verstärkte Nachfrage nach Infrastrukturanlagen und beobachten die Investmentangebote in diesem Bereich sehr genau. Auch bei den eigenen Fondsprodukten hat die HIH Invest auf die Bedürfnisse ihrer Kunden reagiert und 2022 einen Fonds aufgelegt, der in Onshore-Windkraft und Photovoltaik investiert“, erläutert Alexander Eggert, Geschäftsführer der HIH Invest.