HIH holt Energiewerke in die Eiffestraße

Die HIH Invest Real Estate hat mit der Hamburger Energiewerke GmbH einen neuen Mieter für das Objekt in der Eiffestraße in Hamburg-Hamm gefunden. Der Ingenieursbereich des städtischen Unternehmens belegt ab sofort das vierte Obergeschoss mit einer Mietfläche von 1.219 m². Ab Sommer 2024 übernimmt der neue Mieter weitere Flächen im fünften und sechsten Obergeschoss mit zusammen 705 m², die aktuell noch anderweitig vermietet sind. Zum Mietgegenstand gehören außerdem 100 PKW-Stellplätze.

