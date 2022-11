HIH-Gruppe zieht auf 7.757 m² in die Ericusspitze

Die HIH-Gruppe bezieht zum 1. November 2022 ihre neuen Büroräume in der Ericusspitze 1 in der Hamburger Hafencity. Die Etagen zwei bis fünf des Gebäudes, in dem seit Fertigstellung 2011 der Spiegel-Verlag seinen Hauptsitz hat, werden künftig von rund 280 Mitarbeitenden der HIH Real Estate und der HIH Invest Real Estate (HIH Invest) genutzt. Die HIH-Gruppe hat die 7.757 m² Bürofläche für zunächst zehn Jahre vom Immobilienunternehmen Robert Vogel GmbH & Co. KG angemietet.

.

Den bisherigen Hauptsitz der HIH-Gruppe in der Gertrudenstraße 9/Ferdinandstraße 61 nahe der Binnenalster belegen künftig die Service-KVG IntReal, die Intreal Solutions und die Real Exchange AG (REAX), die zur HIH-Gruppe gehören.



„Wir sind in den vergangenen Jahren nicht nur hinsichtlich der Assets under Management stark gewachsen. Auch personell haben wir uns massiv auf knapp 1.100 Mitarbeitende in der Gruppe verstärkt. Bisher waren die Mitglieder der HIH-Familie allein am Standort Hamburg neben dem Hauptsitz mit kleineren Einheiten in fünf weiteren Immobilien untergebracht. Nun rücken wir wieder näher zusammen. Wir freuen uns sehr auf eine gute Nachbarschaft mit dem Spiegel-Verlag.“, sagt Erik Marienfeldt, Geschäftsführer HIH Real Estate.



Die Ericusspitze 1 ist ein grünes Leuchtturmprojekt, welches 2011 als erstes privates Bauvorhaben mit dem HafenCity Umweltzeichen Gold ausgezeichnet wurde. Über eine Green Clause verpflichtet sich auch die HIH als neuer Mieter zu einem möglichst schonenden Umgang mit Ressourcen und zu einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Nutzung der Mietflächen.