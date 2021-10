HIH erwirbt KOB in Mönchengladbach

Die HIH Invest Real Estate (HIH Invest) hat das Kapellmann Office Building (KOB) in der Innenstadt von Mönchengladbach per Asset Deal von der Jordan Grundbesitz GmbH erworben. Die Immobilie wird in den Bestand des „Deutschland Selektiv Immobilien Invest II“ übergehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.