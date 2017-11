HIH erreicht erneut Vollvermietung im Hamburger „Columbus Haus“

Die Danfoss GmbH, die Wärme- und Kältetechnikfirma, hat im „Columbus Haus“ in Hamburg (Am Sandtorkai 31-38) 1.670 m² angemietet. Das Büroobjekt ist damit vor Auszug des aktuellen Mieters bereits erneut vollständig vermietet. Der Eigentümer des „Columbus Haus“, ein von der Warburg-HIH Invest administrierter offener Immobilien-Spezial-AIF, wurde bei der Anmietung durch das Hamburger Vermietungsbüro der HIH Real Estate GmbH beraten. Das Cushman & Wakefield LLP war für den Mieter beratend tätig.

Die Danfoss GmbH strebt in den neu angemieteten Büroflächen die Etablierung eines modernen Work-Place-Konzeptes an, das zu einer hohen Aufenthaltsqualität für Mitarbeiter und Kunden sorgen wird. Dieses Work-Place-Konzept soll sich durch die Umsetzung flexibler Raumlösungen und höchster Ansprüche an Akustik, Licht und Raumdesign auszeichnen.



Das „Columbus Haus“ befindet sich am Eingang zur Hafen City und stellt die Verbindung zwischen Speicherstadt und Hafen City dar. Bei dem „Columbus Haus“ handelt es sich um ein modernes Bürogebäude mit insgesamt 17.700 m² Bürofläche, das aus einem Turm (21 Geschosse) sowie aus einem Riegel (sieben Geschosse) mit hauseigener Tiefgarage besteht.